5.4 مليار دولار إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٥ ص

عمرو نصار وزير الصناعة

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني، بحضور جيفري آدمز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، واستعرضت الجلسة مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في ظل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال الوزير إن علاقات البلدين تاريخية واستراتيجية تستند إلى التفاهم المتبادل والعمل المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، موضحا أن إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر تبلغ حاليا 5 مليارات و405 ملايين دولار في قطاعات البترول والغاز والأسمدة والاستشارات المالية والزراعة والأسمنت.

وأشار نصار إلى أهمية التوصل لاتفاقات جديدة بين الجانبين، تدعم مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، وتسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين الجانبين وتخدم الاقتصادين المصري والبريطاني على حد سواء، منوها إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المصري البريطاني المشترك على المستويين