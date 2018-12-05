مستوى صلاح وقمة أرسنال الأبرز في الصحف العالمية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - اهتمت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء بمباراة القمة بين أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وانخفاض مستوى محمد صلاح ومباريات الكأس في إسبانيا

تصدرت المواجهة التى تجمع ببن مانشستر يونايتد وأرسنال الليلة فى إطار مباريات الدورى الإنجليزى عناوين الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، ونشرت صحيفة "ديلى ميل" تقريرا خاصا تحت عنوان "أرسنال يجب أن يتوجه لأولدترافورد دون خوف"، وقالت إن اليونايتد ناد عظيم ولكنه كحيوان جريح تحت قيادة المدير الفنى جوزيه مورينيو، وأشارت إلى أن هذه هى فرصة المدفعجية لتحقيق أول فوز خارج الديار فى أولد ترافورد منذ سبتمبر 2006، ومن ناحية أخرى أشارت الصحيفة إلى مواصلة مانشستر سيتى الانفراد بالصدارة بعد فوز صعب خارج الديار على واتفورد الليلة الماضية 2-1.

من جانبها أبرزت صحيفة "ديلى ميرور" مطالبة جوزيه مورينيو للاعبى الشياطين الحمر بأن يبذلوا قصارى جهدهم فى لقاء أرسنال الليلة، وقالت "مانشستر يونايتد سيتخلف عن رباعى الصدارة باحدى عشرة نقطة فى حالة خسارته لقاء اليوم على ملعبه أمام المدفعجية. وأبرزت الصحيفة فوز السيتى مساء أمس بالعنوان التالى "واتفورد

من جانبها أبرزت صحيفة "ديلى ميرور" مطالبة جوزيه مورينيو للاعبى الشياطين الحمر بأن يبذلوا قصارى جهدهم فى لقاء أرسنال الليلة، وقالت "مانشستر يونايتد سيتخلف عن رباعى الصدارة باحدى عشرة نقطة فى حالة خسارته لقاء اليوم على ملعبه أمام المدفعجية. وأبرزت الصحيفة فوز السيتى مساء أمس بالعنوان التالى "واتفورد 1 والسيتى 2، سانى ومحرز يضمنان فوزا آخر لمانشستر سيتى حامل اللقب رغم هدف دوكورى المتأخر. كما أكدت فى تقرير خاص أن يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول لا يشعر بالقلق من مستوى نجم المنتخب الوطني محمد صلاح فى لقاء الديربى الأخير أمام إيفرتون، وقالت إن كلوب دافع عن صلاح رغم أنه لم يسجل مثل معدل الموسم الماضي. وعلقت صحيفة صن على نتائج مباريات أمس قائلة "السيتى يهزم واتفور وبرايتون يسحق كريستال بالاس فى بداية مباريات جولة منتصف الأسبوع". كما نشرت الصحيفة تصريحات لأيان رايت نجم أرسنال السابق أن مباراة الليلة بين أرسنال ومانشستر يونايتد هى أفضل فرصة للمدفعجية لتحقيق أول فوز فى أولد ترافورد منذ أكثر من 12 عاما قال "اليونايتد فى حالة فوضى ولن يجد أرسنال فرصة أفضل للفوز عليه على ملعبه". أخيرا أبرزت صحيفة ديلى إكسبريس تفاصيل العرض الجديد الذى قدمه تشيلسى لنجمه البلجيكى إدين هازارد لقطع الطريق على رحيله لريال مدريد وقالت إن البلوز عرضوا على هازارد راتبا أسبوعيا قيمته 300 ألف إسترلينى لإقناعه بالبقاء، وأضافت الصحيفة أن فابريجاس ولويز باقيان فى صفوف الفريق. الصحف الإسبانية الصحف الإسبانية تناولت الصحف الإسبانية العديد من الموضوعات فى مقدمتها لقاء ريال مدريد مع مليلة فى الكأس والتحضيرات للسوبر كلاسيكو فى نهائى كأس ليبرتادوريس بين ليفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتيين الذى تم نقله إلى ملعب سانتايجو برنابيو معقل العملاق الإسبانى ريال مدريد. وقالت صحيفة "ماركا" فى عنوانها الرئيسي "الترسانة الكاملة لريال مدريد فى مواجهة مليلة أسينسيو وإيسكو وفينسيوس فى مواجهة مليلة فى دور الـ32 لكأس الملك". كما أبرزت الوضع الحرج لفريق أتلتيك بلباو فى الدورى، وقالت "أتلتيك بلباو فى خطر فى الدورى، حيث حقق فوزا واحدا والإدارة تطيح بالمدرب بيريزو وجاريتانو يتولى المسئولية"، وأضافت أن النجم ليو ميسى سيكون على رأس الحاضرين للقاء ريفر بليت وبوكا جونيورز فى نهائى كأس ليبرتادوريس فى مدريد. من جانبها أبرزت صحيفة "أس" تصريحات السفير الأرجنتينى فى مدريد رامون بويرتا الذى قال "نقل السوبر كلاسيكو من الأرجنتين، وإقامتها فى مدريد هو الحل الأفضل"، وأضاف "ريفر يملك الفريق الأفضل لكن عادة ما يفوز البوكا"، كما تناولت أزمة أتلتيك بلباو تحت عنوان "جاريتانو يتولى المسئولية خلفا لبيريزو". الصحف الفرنسية الصحف الفرنسية اهتمت الصحف الفرنسية بمشكلة أدينسون كافانى نجم باريس سان جيرمان الذى بات بمثابة قنبلة موقوتة بسبب استيائه من جلوسه احتياطيا فى المباريات الأخيرة لفريقه. وتصدرت صورة كافانى تقريرا خاصا لصحيفة ليكيب تحت عنوان "كافانى المزعج "في إشارة إلى عدم رضا مهاجم الفريق عن جلوسه احتياطيا، وشعوره بتراجع دوره مقارنة بالثنائي نيمار ومبابي. وفى تقرير آخر، وجهت رسالة تحذير لسان جيرمان قبل لقاء ستراسبورج بعنوان "لا مينو ينتظركم"، في إشارة لسقوط العملاق الباريسي في نفس الملعب الموسم الماضي.

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