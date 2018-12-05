الأمم المتحدة: التحقيق في انتهاكات داعش العراق 2019

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٨ ص

تنظيم داعش

أعلن رئيس فريق تحقيقات الأمم المتحدة في شأن الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم "داعش" في العراق أن التحقيقات حول وقوع مجازر سوف تنطلق مطلع العام 2019 ، ذلك بعد أن بدأ الفريق في جمع الأدلة منذ الصيف الماضي، وقال البريطاني كريم أسعد أحمد خان المحامي المتخصص في حقوق الإنسان ل‍مجلس الأمن الدولي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن فريق التحقيق يواصل تحضيراته في العراق بهدف بدء أنشطة التحقيق مطلع 2019، مشددا على أن تنفيذ نشاطات التحقيق سيعتمد على تعاون ودعم وثقة جميع عناصر المجتمع العراقي.

يذكر أنه منذ شهر أغسطس الماضي، جمع محققو فريق خان أدلة على مجازر وفظائع أخرى ارتكبها تنظيم "داعش"، وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في عام 2017 قرارا بالإجماع بناء على طلب العراق، يمهد الطريق لإجراء تحقيق بهدف محاكمة عناصر تنظيم "داعش" عن الجرائم التي ارتكبتها.يذكر أن مجلس الوزراء العراقي، وجه بتعطيل