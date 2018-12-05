تشيلسي Vs وولفرهامبتون.. تفوق كاسح للبلوز

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يسعى تشيلسي لمواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وذلك عندما يرحل لمواجهة وولفرهامبتون بحثًا عن تحقيق الانتصار وتضييق الخناق على ليفربول

يستقبل وولفرهامبتون نظيره تشيلسي اليوم في تمام الساعة 9:45 مساء على ملعب مولينيو، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ويحتل وولفرهامبتون بقيادة مدربه نونو إسبريتو سانتو المركز الـ13 برصيد 16 نقطة من خلال الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلها وخسارة 6 لقاءات أخرى، بينما يتواجد تشيلسي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري في المركز الثالث برصيد 31 نقطة من خلال الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة مواجهة وحيدة.

المواجهات المباشرة تمكن تشيلسي من الفوز بآخر 4 مواجهات مع وولفرهامبتون في الدوري والكأس بمجموع تلك المباريات 13-1، ومن بينها الفوز بهدفين دون رد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي. وحقق وولفرهامبتون فوزًا وحيدًا على تشيلسي منذ عام 1983، وأتى ذلك الانتصار في عصر البريميرليج على



تمكن تشيلسي من الفوز بآخر 4 مواجهات مع وولفرهامبتون في الدوري والكأس بمجموع تلك المباريات 13-1، ومن بينها الفوز بهدفين دون رد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي. المواجهات المباشرةتمكن تشيلسي من الفوز بآخر 4 مواجهات مع وولفرهامبتون في الدوري والكأس بمجموع تلك المباريات 13-1، ومن بينها الفوز بهدفين دون رد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي. وحقق وولفرهامبتون فوزًا وحيدًا على تشيلسي منذ عام 1983، وأتى ذلك الانتصار في عصر البريميرليج على ملعب مولينيو يوم 5 يناير من عام 2011، وكان بهدف عكسي من لاعب البلوز السابق خوسيه بوسينجوا. وولفرهامبتون

خسر وولفرهامبتون مباراة واحدة فقط في أول 8 مباريات لعبها في الفريق في الدوري هذا الموسم، إلا أنهم خسروا بعد ذلك 5 مباريات في المواجهات الست التالية. وولفرهامبتونخسر وولفرهامبتون مباراة واحدة فقط في أول 8 مباريات لعبها في الفريق في الدوري هذا الموسم، إلا أنهم خسروا بعد ذلك 5 مباريات في المواجهات الست التالية. ولم يسجل وولفرهامبتون سوى 3 أهداف فقط في الشوط الأول من المباريات التي لعبوها في الدوري هذا الموسم، ومن بينها هدف وحيد على ملعبهم، وهو أضعف رقم بين جميع أندية البريميرليج هذا الموسم. ويخشى وولفرهامبتون التعرض اليوم للخسارة الرابغة على التوالي على ملعبه، وهو رقم سلبي تحقق للمرة الأخيرة بين شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2016، عندما كان يتواجد وولفرهامبتون في دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب". وحقق وولفرهامبتون 4 انتصارات هذا الموسم، وجميعها على حساب أقل منهم في جدول الترتيب في يوم المباراة. وساهم مدافع وولفرهامبتون مات دوهيرتي في تسجيل 4 أهداف في الدوري هذا الموسم، وذلك من خلال تسجيل هدفين وصناعة مثلهما، وهو ثالث أكثر مدافع مساهمة في تسجيل الأهداف قبل انطلاق الجولة الحالية خلف خوسيه هوليباس وبينجامين ميندي بـ6 و5 أهداف على الترتيب. تشيلسي

يبحث تشيلسي عن الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين في الدوري تحت قيادة ماوريسيو ساري للمرة الأولى. تشيلسييبحث تشيلسي عن الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين في الدوري تحت قيادة ماوريسيو ساري للمرة الأولى. وفاز البلوز بسبع مباريات من آخر 9 لقاءات لعبها الفريق في الدوري والكأس، لم يخسر تشيلسي سوى مباراة واحدة فقط في آخر 13 مباراة لعبها في الدوري خارج ميدانه أمام الفرق الصاعدة حديثًا محققًا الفوز في 10 مباريات والتعادل في لقاءين، وأتت الهزيمة الوحيدة أمام نيوكاسل في اليوم الأخير من الموسم الماضي. وحافظ تشيلسي على نظافة شباكه في 4 مباريات من 6 لقاءات لعبها خارج ميدانه هذا الموسم في الدوري، واهتزت شباك البلوز في تلك المباريات بأربعة أهداف من بينها 3 أهداف في المباراة الأخيرة أمام توتنهام. وساهم نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد في تسجيل 12 هدفًا هذا الموسم، وذلك من خلال تسجيل 7 أهداف وصناعة 5 آخرين، ولا يتفوق عليه في هذا الرقم سوى لاعب مانشستر سيتي رحيم سترلينج بـ14 هدفًا. كما سجل لاعب تشيلسي 5 أهداف في 12 مباراة لعبها هذا الموسم في الدوري، وهي حصيلة تهديفية أكبر من التي سجلها على مدار 31 مباراة شارك بها الموسم الماضي. تصريحات المدربين

نونو إسبريتو سانتو: "الفريق مثل اللاعبين يمر بفترات من التألق وآخر من ضعف المستوى، وعلينا إيجاد الحلول لمساعدة الفريق ومنح اللاعبين النصائح الجيدة والعمل معهم، والأمر لا يتعلق بالثقة فقط بل بالمهارات والأدوار التكتيكية والقوة الذهنية". تصريحات المدربين: "الفريق مثل اللاعبين يمر بفترات من التألق وآخر من ضعف المستوى، وعلينا إيجاد الحلول لمساعدة الفريق ومنح اللاعبين النصائح الجيدة والعمل معهم، والأمر لا يتعلق بالثقة فقط بل بالمهارات والأدوار التكتيكية والقوة الذهنية". ماوريسيو ساري: "أتوقع مباراة صعبة للغاية، حيث يملكون العديد من اللاعبين أصحاب الجودة العالية، ولكنهم عانوا من سوء الحظ في المباريات الأخيرة، ولكن بشكل عام ليس من السهل اللعب على أرضهم".

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