انت الان تتابع «نتفليكس» تحضر مفاجأة لمحبي Friends ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:حليمة الشرباصي ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٠ ص

طمأنت شبكة نتفليكس المشتركين في خدماتها اليوم بإعادتها عرض سيت-كوم Friends رغم قرارها السابق بوقف عرضه، الأمر الذي أثار غضب كثير من متابعيه المخلصين، وبدؤوا حملة تهديد باللجوء إلى شبكات أخرى، لكن عودتها في قرارها مثلت بشرى سارة للمشاهدين وإن كان الثمن باهظًا، إذ اضطرت نتفليكس لدفع 100 مليون دولار من أجل استمرار عرض المسلسل لـ130 مليون مستخدم للشبكة، بعد قرار شرطة Warner media المنتجة للمسلسل رفع ثمن حقوق ملكية عرض المسلسل من 30 مليون إلى 100 مليون دولار، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولم تحتمل "نتفليكس" الغضب الجماهيري من قرار وقف المسلسل فرضخت للضغوط معلنة عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن عودة المسلسل لشبكاتها بمناسبة العام الجديد، وسوف يتم عرض مواسمه العشرة كاملة، التي تم عرضها في الفترة من 1994 إلى 2004. جدير بالذكر أن مؤلفي المسلسل ديفيد كران ومارتا كوفمان جددا تأكيداتهما بعدم