وفاة الشاعر العراقي الشعبي “عريان السيد خلف”

توفي، صباح اليوم الأربعاء، الشاعر العراقي الشعبي “عريان السيد خلف” في مستشفى مدينة الطب بالعاصمة العراقية بغداد.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن عائلة الشاعر، “أن السيد خلف تعرض لأزمة قلبية حادة في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، نقل على إثرها إلى مستشفى مدينة الطب بالعاصمة بغداد”.

وأضافوا “أن الشاعر العراقي عريان السيد خلف فارق الحياة في المستشفى المذكور بعد تدهور حالته الصحية، صباح اليوم”.

والسيد خلف، شاعر شعبي عراقي ولد في محافظة ذي قار جنوب العراق في أربعينيات القرن العشرين في قلعة سكر على ضفاف نهر الغراف، بدأ نشر قصائده مطلع الستينيات من القرن العشرين.

وعمل في الصحافة العراقية وفي التلفزيون وفي الإذاعة وحصل على جوائز وشهادات منها. حاصل على وسام اليرموك من جامعة اليرموك في الأردن، وحاصل على شهادة دبلوم صحافة، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين واتحاد الصحفيين العرب ومنظمة الصحافة العالمية، عضو في الحزب الشيوعي العراقي، كما أنه عضو في جمعية الشعراء الشعبيين العراقيين.