روسيا ترفض إتهامات واشنطن بشأن المعاهدة النووية

أعلنت موسكو، اليوم الأربعاء، رفضها اتهامات أمريكية بانتهاك موسكو معاهدة خفض الأسلحة النووية المتوسطة التي أبرمت إبان الحرب الباردة، والتي تهدد واشنطن بالانسحاب منها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح صحفي: "إنها اتهامات لا أساس لها يتم تكرارها".

جاء ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، في بروكسل أن روسيا "خرقت معاهدة خفض الأسلحة النووية المتوسطة".

يذكر أن المعاهدة التي وقعت عام 1987 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي نصت على حظر كل الصواريخ النووية والتقليدية السوفيتية والأمريكية قصيرة ومتوسطة المدى التي تطلق من الأرض، وأسهمت المعاهدة بشكل كبير في إنهاء الحرب الباردة بين البلدين.