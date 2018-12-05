زاخاروفا: الوجود الأميركي في سوريا يهدف إلى تقسيم دولة ذات سيادة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ​ماريا زاخاروفا​، أن "الوجود غير القانوني للقوات الأميركية في ​سوريا​ يهدف إلى تقسيم دولة ذات سيادة"، مشددة على أن "الأنشطة المشبوهة التي يقوم بها التحالف بقيادة ​الولايات المتحدة​ في سوريا تدعو لقلق متزايد".

ولفتت زاخاروفا في بيان الى أن "الإحتلال الأميركي غير الشرعي، يتواصل لمنطقة 55 كيلومترا حول قاعدة التنف حيث يتصرف الأميركيون هناك وكأنهم أصحابها"، مشيرة الى أنه "من وجهة نظر أوسع، نرى أن غاية الوجود الأميركي غير الشرعي يتمثل في محاولة اللعب بالورقة الكردية، والسعي نحو تقسيم سوريا، بغض النظر عن التصريحات الرسمية التي تزعم الالتزام بوحدة أراضي سوريا".