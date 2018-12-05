الفرزلي:التصعيد على الحدود الجنوبية هو نتيجة الازمات الداخلية لاسرائيل

إعتبر نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ أن "التصعيد على الحدود الجنوبية ليس محاولة لجر المنطقة الى الحرب بل هي نتيجة الازمات الداخلية لاسرائيل". وفي حديث إذاعي لفت الفرزلي إلى أن "الحراك الذي يقوم به رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ سيؤدي النتائج المرجوة وهو لم يحمل صيغة معينة بل عدّة أفكار سيتم انضاجها".

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