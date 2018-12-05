الحزب اللبناني الواعد: الدفعة الثانية من الحافلات التي ستقلّ نازحين ستنطلق غدا

أعلن "​الحزب اللبناني الواعد​" أن الدفعة الثانية من الحافلات التي ستقلّ نازحين سوريين من منطقة ​كسروان​، حازوا على موافقات السلطتين اللبنانية والسورية للعودة إلى ​سوريا​، ستنطلق قرابة الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس، بإشراف ​الأمن العام اللبناني​ ومشاركة الحزب اللبناني الواعد، موضحا أن الحافلات ستنطلق من ​برج حمود​.

وشكر الحزب في بيان "كلّ من عمل على تحقيق هذه الخطوة من حزبيين وأصدقاء، ويخصّ بالشكر المواطنين اللبنانيين والبلديات التي سهّلت المهمة"، مؤكدا أنّه ماضٍ في مبادرته الوطنية حتى تحقيق كامل أهدافها.