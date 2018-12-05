الحواط: من حق النواب أن يعرفوا من الذي اتّخذ القرار بتوظيف 5000 موظف

أكد النائب ​زياد الحواط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "من حق النواب أن يعرفوا من الذي اتّخذ القرار بتوظيف 5000 موظف جديد في ​القطاع العام​ رغم أن موازنة العام 2018 تضمّنت نصّاً يمنع التوظيف"، متسائلا: "أين تمّ توظيفهم بالتحديد؟ من هو الفاعل؟ ومن هو المرتكب في هذه الرشوة الانتخابية؟".

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