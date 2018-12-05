تركيا تصدر مذكرتي توقيف للعسيري والقحطاني على خلفية مقتل خاشقجي

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول- (د ب أ):
أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن الادعاء أصدر مذكرتي توقيف مسؤولين سعوديين اثنين سابقين مقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
وشملت مذكرتا التوقيف كلا من النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري والمستشار السابق لولي العهد السعودي سعود القحطاني.
وكانت النيابة السعودية أعلنت منتصف الشهر أن قتل خاشقجي جاء بناء على قرار من رئيس مجموعة تفاوض كانت مكلفة بالتفاوض معه لإعادته للمملكة، وأن الجريمة نتجت عن "عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة".
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