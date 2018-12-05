مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب يدعم جمهورية الصومال الفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

تتواصل اليوم الأربعاء، فعاليات الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب بمدينة شرم الشيخ، بحضور 130 شخصية عامة من مصر والدول العربية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

ووافق المشاركون في حلقات النقاش وورش العمل على الاستراتيجية العربية لكبار السن، لرفع هذه الاستراتيجية إلى القمة العربية في دورتها العادية في الجمهورية التونسية في مارس 2019، للنظر في اعتمادها كوثيقة عربية.

كما تقرر تشكيل لجنة فنية مفتوحة العضوية من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب ورئاسة المكاتب التنفيذية والأمانات الفنية للمجلسين لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، منوهين إلى أن اللجنة لها أن تستعين بفريق العمل الذي أعد الاستراتيجية ووكلات الأمم المتحدة ذات الصلة على أن تعقد هذه اللجنة أول اجتماع لها بعد اعتماد القمة العربية للاستراتيجية لوضع تصور وآلية عملها ودورية انعقاد اجتماعاتها.

كما تقرر أيضا تشكيل لجنة من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبمشاركة الجهات المعنية الصومالية لإعداد تصور حول الدعم لجمهورية الصومال الفيدرالية، وكذلك تحديد موعد لزيارة الأراضي الصومالية، إضافة إلى الموافقة على دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص من خلال تشكيل لجنة لإعداد تصور حول هذا الدعم.