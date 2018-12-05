الطقس السيئ يغلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استمرار غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية.
صرح بذلك رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، وأشار إلى أن الرصدة الجومائية أكدت تجاوز سرعة الرياح إلى 30 عقدة وارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار.
وأضاف الغندور، أن إغلاق البوغازين جاء حرصا علي عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية، مؤكدا على جاهزية مركز العمليات لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.
وتتعرض المدينة الساحلية لنوة "قاسم" والتي يصاحبها هطول أمطار شديدة وعواصف ورياح جنوبية غربية وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
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