انطلاق فعالية حفل قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد بالجامعة العربية

انطلقت منذ قليل، بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فعاليات حفل قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي في نسختها الأولى، بالتزامن مع الاحتفال بيوم التطوع العالمي.

وتقدم أكثر من 100 مشروع من 18 دولة عربية للمنافسة على الفوز بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي في مختلف مجالاتها وهي المجال الإنساني التنموي، المجال الشبابي والمجال البيئي، والتي يبلغ مجموع جوائزها 30 ألف دولار كواحدة من أكبر الجوائز العربية في المجال التطوعي.

وتهدف الاحتفالية إلى نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمعات العربية، وتشجيع الشباب والشابات للعمل التطوعي في أفضل الممارسات الاجتماعية والإدارية والمبادرات الإبداعية في مجتمع الدول العربية، وتحفيز وتكريم الطاقات المتميزة.

كما تسعى لنشر الوعي، وتشجيع تطبيق مفاهيم التميز المؤسسي الحديثة بإشراك المتطوع كمحور أساسي للتنمية المستدامة.

