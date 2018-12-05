الرئيس العراقي يؤكد أهمية مساهمة ألمانيا في عملية إعادة الإعمار

وقالت مكتب صالح في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إن "رئيس الجمهورية استقبل، اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الجديد سيريال نون، مشيدا بمتانة وعمق العلاقات بين البلدين.
وأكد "صالح" أهمية مساهمة ألمانيا في إعادة الإعمار، وضرورة مشاركة الشركات الألمانية في تطوير البنى التحتية وتعزيز الاقتصاد العراقي، مشددا على أن العراقيين مصممون على المضي قدما بالعملية الديمقراطية إلى الأمام، على الرغم من العقبات التي تقف دون تطويرها، وأهمية دعم المجتمع الدولي في هذا المضمار.
من جانبه، أشار السفير الألماني سيريل نون، إلى أهمية العلاقات التي تربط بلاده بالعراق، مؤكدا عزمها على تطوير وتعزيز تلك العلاقات والتعاون الثنائي في شتى الميادين.
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