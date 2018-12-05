تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.6 درجات قبالة كاليدونيا الجديدة

ضرب زلزال قوّته 7,5 درجات على مقياس ريختر قبالة أرخبيل كاليدونيا الجديدة الفرنسي ، اليوم ، ما استدعى تحذيرا من حدوث تسونامي.

وقال مركز التحذيرات من التسونامي في المحيط الهادي إنه ” من الممكن حدوث أمواج تسونامي خطيرة على الشواطئ الواقعة في نطاق 1000 كيلومتر من مركز الزلزال “.

ونصحت سلطات كاليدونيا الجديدة مواطنيها بضرورة توخي الحذر فيما أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيراً مماثلاً.