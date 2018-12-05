شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تناقش 12 طلب إحاطة بشأن مشكلات القليوبية بحضور المحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعين اليوم الأربعاء، بحضور محافظ القليوبية، لمناقشة 12 طلب إحاطة مقدمة من النواب بشأن مشاكل المحافظة.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الأول، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود عطية، الأول بشأن قيام رئيس حى غرب شبرا الخيمة، بوقف التصاريح الخاصة بأعمال حفر الكهرباء والغاز الطبيعى ومياه الشرب والصرف الصحى، مع أن بعض الأحياء الأخرى بالمحافظة تقوم بإصدار هذه التصاريح، والثانى بشأن تعدد شكاوى أهالى كل من عزبة عثمان ومنشية عبد المنعم رياض وأم بيومى بحى غرب شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية، بشكل عام من كثرة الإشغالات بطول شوارع أحمد عرابى والخمين وسوق المنيل، والثالث، بشأن تقاعس المسئولين التنفيذيين بحى غرب شبرا الخيمة، فى أداء عملهم، وعدم إلزام المتعهدين بتجميع القمامة من المنازل والشوارع والتخلص الآمن منها.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب سيد حماد موافى، الأول بشأن سوء وتردى حالة الطرق الداخلية بنطاق حى شرق شبرا الخيمة، وخاصة شارعى الشعراوى وعمرو بن العاص بسبب عدم رد الشىء لأصله بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحى منذ عام 2016، والثانى بشأن التعدى على أراضى الأوقاف بنطاق حى شبرا الخيمة، متمثلة فى وقف السادة البكرية، حوض النحاس، وكذا وقف أمنة أم عيسى، والثالث، بشأن سوء حالة النظافة بنطاق حى شرق شبرا الخيمة وموافاة المجلس بجملة المبالغ المحصلة كرسوم نظافة عن هذا الحى.

وفى الاجتماع الثانى للجنة الإدارة المحلية، تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زكريا محى الدين، بشأن طلبات بعض المواطنين بتقنين أوضاع أراضيهم بكل من كفر منصور وعامر ورضوان، بمحافظة القليوبية، ووقف تنفيذ قرارات الإزالة لطلباتهم.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عادل عامر، الأول بشأن رصف بعض الطرق بقرى (الخراقانية، الأخميين، أبو الغيط، شلقان، باسوس، البراداعة، قرنفيل، سندبيس، أجهور الصغرى)، ورد الشىء لأصله، وذلك بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والطلب الثانى بشأن إضافة خط (بنها ـ القناطر الخيرية)، نظرا للاحتياج الشديد للمواطنين والعمال وطلاب المدارس، والثالث بشأن اعتماد رصف طريق جسر النيل بقرية باسوس ـ محافظة القليوبية، لمسافة 6000 متر ومضى ما يقرب من عام ولم يتم تنفيذها، أما الرابع بشأن إقامة سوق حضارى نظام التركيبات المعدنية على الأماكن التى يتم تغطيتها من ترعة الساحل فى بعض قرى مركز القناطر الخيرية بالقيوبية، والخامس بشأن إقامة شهر عقارى وسجل مدنى ومركز معلومات بالمبنى القديم للوحدة المحلية بقرية المنيرة ـ مركز القناطر الخيرية ـ محافظة القليوبية ـ والغير مستغل لخدمة المواطنين.