شكرا لقرائتكم خبر عن عليا الوفد: مبادرة بيت الأمة مع الناس هدفها رفع مستوى معيشة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نبيل عبد الله عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن مبادرة الوفد مع الناس تستهدف تقديم الأفضل للمواطن المصرى، مشيرا إلى أن المبادرة نتجت عن شعور الوفديين بعودة الدماء إلى حزب الوفد وترجم الوفديون ذلك الشعور إلى رغبة جميع الأعضاء فى العودة إلى الجماهير والمشاركة فى تقديم الحلول والمساعده فى رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال أحداث تنمية مستدامة.

أضاف عبد الله، فى بيان اليوم، أن مبادرة الوفد مع الناس تتزامن مع مئوية الوفد احتفالا بمرور مائة عام على تأسيس حزب الوفد وكذلك ثورة 1919، حيث وقف الشعب المصرى بجميع طوائفه خلف الزعيم سعد زغلول من أجل الاستقلال تحت شعار الهلال والصليب تأكيدا لوحدة وتلاحم قطبى الامه واليوم يعود الوفد بعد 100 عاما ليشارك فى تقديم الحلول وإعادة البناء تأكيدا أن حزب الوفد خرج من رحم الأمة المصرية وأن هدفه طوال تاريخه هو خدمة قضايا الوطن والمواطن.

ولفت عضو الهيئة العليا للوفد أن المبادرة ستشهد عددا من الفعاليات بالمحافظات المختلفة تبدأ من محافظة الجيزة، ثم تمتد إلى باقى المحافظات، حيث سيتم التواصل مع المواطنين مباشرة والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها وإحداث تنمية تشارك فيها الوفد بصفته واحد من أقدم وأعرق الأحزاب السياسية فى مصر.