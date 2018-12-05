شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وزيرى التعليم والتعليم العالى ونقيب الصحفيين لمقر انعقاد قمة المعرفة بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى مقر انعقاد فعاليات "قمة المعرفة 2018"، بمدينة دبى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين للمشاركة بفاعليات افتتاح القمة.

وتعقد القمة على مدار مدار يومين في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار “الشباب.. ومستقبل اقتصاد المعرفة" تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى"، وبتوجيهات الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وتشهد القمة صباح اليوم مشاركة الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمى، حيث سيتحدث عن الرعاية السحية قائمة على المعرفة ودور تحسين الرعاية الصحية، كما تشهد القمة مشاركة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن تطوير التعليم ما قبل الجامعى من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عن تطوير التعليم العالي وربطه بسوق العمل داخل وخارج مصر والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين عن تلقى المعرفة حتى صناعتها أو اختيار المحتوى الإعلامى فى عصر الوفرة.

وتشكل "قمة المعرفة" منصة سنوية دولية رائدة، تجمع تحت مظلتها نخبة من صُنَّاع القرار والأكاديميين والمختصين من جميع أنحاء العالم، لبحث ومناقشة أهم وأبرز القضايا المعنية بعمليات إنتاج ونشر وصناعة المعرفة وبناء مجتمعات قائمة عليها، حبث تسلط الدورة الخامسة للقمة، الضوء على رؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد تنافسي قائم على الاستثمار في المعرفة، وداعم لمفاهيم الابتكار والإبداع وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز رفاهية ورخاء الإنسان، لتأسيس جيل متميز من روَّاد الأعمال ضمن بيئة أعمال محفزة.

وسيتم خلال القمة إطلاق أحدث نتاجات التعاون المشترك بين المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال "مشروع المعرفة"، وعبر إعلان نتائج كل من “مؤشر المعرفة العالمي" لعام 2018، و"تقرير مستقبل المعرفة"، وتقرير "قضايا معرفية في سياق الثورة الصناعية الرابعة".

وسيشهد الحدث تكريم الفائزين بـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"، ممن ألهمت انجازاتهم المعرفية البشرية في شتى المجالات، والفائزين بـ "تحدي الامية" بدورته الأولى، الهادف إلى محو أمية 30مليون شاب وطفل عربي حتى عام 2030.