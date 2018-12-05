شكرا لقرائتكم خبر عن نائب البحيرة يتقدم بطلب إحاطة لعدم الانتهاء من مشروعات الصرف بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الصافى بطلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بعدد من قرى حوش عيسى ومركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة. وأشار الصافى، لـ"الخليج 365"، إلى أن أبرز هذه القرى عزبة الشيخ، الكوم الأخضر، زاوية صقر، ابو الشقاف، تعانى من عدم الانتهاء من مشروعات الصرف بالمحافظة على الرغم من بدء الأعمال فى بعضها منذ أكثر من 10 سنوات وحتى الآن لم يتم الانتهاء مما يعد إهدار للمال العام ويشكل معاناة للمواطنين. وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة بعمل حصر شامل لكل مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى المحافظة ووضع خطة للانتهاء منها بجدول زمنى وفقا للاعتمادات المالية والخطة الاستثمارية للمحافظة.

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