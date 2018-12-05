مجلس القضاء الأعلى: لم يتم اتخاذ أي إجراء في قضية وهاب

أوضح المكتب الإعلامي ل​مجلس القضاء الأعلى​ أن "احداً من المحامين العامين لدى ​محكمة التمييز​ لم يتخذ أي اجراء في قضية الوزير السابق ​وئام وهاب​". وأهاب المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بالجميع توخي الدقة والموضوعية في نقل ​الاخبار​ القضائية.

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