الجيش الاسرائيلي أطلق منطادا مزودا بكاميرات من أحد مواقعه في محلة كروم الشراقي

أطلقت قوات ​الجيش الإسرائيلي​ منطادا أبيضا مزودا بكاميرات للمراقبة من أحد المواقع العسكرية مقابل محلة كروم الشراقي خراج بلدة ​ميس الجبل​ قضاء مرجعيون. وكانت ركبت فجرا، كاميرا مثبتة على قسطل حديدي فوق ​الجدار الاسمنتي​ الفاصل بين ​لبنان​ و​فلسطين المحتلة​، عند محلة العبارة مقابل طريق عام ​كفركلا​، وموجهة نحو الأراضي اللبنانية.

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