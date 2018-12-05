التحكم المروري للنشرة: حركة سير كثيفة على جميع مداخل بيروت

أفادت غرفة​​التحكم المروري​ لـ "​النشرة​" ان "​حركة السير​ كثيفة على مداخل العاصمة الثلاثة، فعلى المدخل الشمالي الحركة كثيفة من ​أنطلياس​ وصولا إلى ​جل الديب، اما على المدخل الجنوبي، فحركة المرور​ كثيفة من ​الدامور وصولا الى انفاق ​المطار وحتى ​الشويفات​، ومن المدخل الشرقي، فالحركة كثيفة من ​الكحالة وصولا حتى الصياد. وفي داخل العاصمة الحركة طبيعية حتى اللحظة

من جهة اخرى، سجلت الغرفة خلال الـ24 ساعة الماضية، سقوط 19 جريحا نتيجة 11 ​حادث سير​ فيما سجلت الغرفة 867 ضبط مخالفة ​سرعة زائدة​.