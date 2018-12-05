أفادت غرفةالتحكم المروري لـ "النشرة" ان "حركة السير كثيفة على مداخل العاصمة الثلاثة، فعلى المدخل الشمالي الحركة كثيفة من أنطلياس وصولا إلى جل الديب، اما على المدخل الجنوبي، فحركة المرور كثيفة من الدامور وصولا الى انفاق المطار وحتى الشويفات، ومن المدخل الشرقي، فالحركة كثيفة من الكحالة وصولا حتى الصياد. وفي داخل العاصمة الحركة طبيعية حتى اللحظة
من جهة اخرى، سجلت الغرفة خلال الـ24 ساعة الماضية، سقوط 19 جريحا نتيجة 11 حادث سير فيما سجلت الغرفة 867 ضبط مخالفة سرعة زائدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن التحكم المروري للنشرة: حركة سير كثيفة على جميع مداخل بيروت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .