نصرالله: المواطن الذي ينتظر تشكيل الحكومة حاله حال التاجر المتعثر

لفت القيادي السابق في "التيار الوطني الحر" المحامي ​​​انطوان نصرالله​، في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "المواطن الذي ينتظر ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ ليرتاح، حاله حال التاجر المتعثر الذي ينتظر قرضا ماليا من جاره المرابي".

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