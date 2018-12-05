علامة سأل الجهات القضائية عن نتائج تحقيق فيضان الرملة البيضاء

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "مع تجدد ​الأمطار​، نسأل الجهات القضائية والرقابية الرسمية عن نتائج التحقيق في سبب الفيضان الذي حصل منذ أيام عند طريق ​الرملة البيضاء​، حيث أنه من غير المقبول إغفال الجهة المسببة أو المقصرة وعدم محاسبتها. كذلك نأمل أن يكون المعنيون قد قاموا بالأعمال اللازمة لمنع حدوث هكذا كوارث مجددا".

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