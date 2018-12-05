اللواء عثمان: أصحاب الحق باستعمال السلاح بالأمس لم يستعملوا حقهم في اطلاق النار

اعتبر المدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، في كلمة له خلال مؤتمر حول انجازات قوى الامن الداخلي في اليوم العالمي ل​حقوق الانسان​، "ان قوى الامن الداخلي ملتزمة بما ينص عليه ​الدستور​ والقوانين لجهة مناهضة التعذيب"، مشيرا الى ان "لجنة مناهضة التعذيب تجول على السجون للوقوف على حالات السجون والنظارات والتأكد من عدم حصول تعذيب للموقوفين، والتحقق من اي عمل خارج عن القانون وحقوق الانسان"، مؤكدا ان "مديرية قوى الامن الداخلي تعتبر هذا الموضوع، اساس بعملنا في قوى الامن وتتشدّد لعدم قيام عناصر قوى الامن بأي عمل خارج اطار حقوق الانسان".

وأشار عثمان الى ان "نحن نسعى لخدمة المجتمع ونعمل على خطة لخدمة المجتمع بشكل افضل"، لافتا الى ان "ثقة المواطن بقوى الامن تأتي نتيجة احترام قوى الامن لحقوق الانسان التي تعمل على نشر ثقافة ​الشرطة المجتمعية​ للمواطنين وللمقيمين، والانتقال من مفهوم القوى الشرطية الى الخدمة الشرطية معتمدين على الشراكة الفعالة مع جمعيات ​المجتمع المدني​"، وهذا التوجه الزامي له اسس في الدستور والقوانين، وتحافظ قوى الامن بموجبه على حقوق الافراد والجماعات وتلتزم بتطبيقه، وإذ أشار الى ان لقوى الامن الداخلي الحق في استخدام ​السلاح​، وهي تستخدمه وفق القانون، أكّد ان اصحاب الحق هذا لم يستخدموه في حادثة ​الجاهلية​"، موضحا انه "عندما نذهب لتوقيف الأشخاص نبدأ به بإشارة قضائية وننتهي منه بإشارة قضائية ونعرف حقوقنا ونطلب منكم أن تعرفوا حقوقكم