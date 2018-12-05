امطار وعواصف رعدية غدا وارتفاع موج البحر 5 امتار والثلوج على ١٨٠٠متر

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "منخفضا جويا فوق الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر أحياناً مع اشتداد سرعة الرياح ، يشتد تأثيره ابتداءً من مساء الخميس"

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع ​تساقط امطار​ متقطعة تشتد أحياناً ابتداءً من فترة بعد الظهر ومترافقة برياح ناشطة أحياناً و ارتفاع موج البحر ، تتساقط ​الثلوج​ ليلاً على ارتفاع ١٨٠٠متر وما فوق.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع اشتداد سرعة الرياح لتقارب ال ٧٥ كلم/س يرتفع معها موج البحر الى حدود خمسة امتار، تتساقط امطار متقطعة خلال النهار تتحول ليلاً الى غزيرة احياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠متر وما فوق.

الجمعة: غائم الى ماطر بغزارة احياناً مع عواصف رعديّة ورياح شديدة تقارب ال٨٠ كلم/س يرتفع موج البحر لحدود اربعة أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠م وما فوق.