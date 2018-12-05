ظريف: مجلس الأمن فشل في تحميل أميركا مسوؤلية عدم التزامها بالتعهدات الدولية

رأى الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "استغلال ​مجلس الامن​ الدولي بصورة مثيرة للسخرية، لا يمكنه التغطية على حقيقة التقصير في تنفيذ التعهدات وكذلك الفشل في تحميل ​اميركا​ المسؤولية ازاء عدم التزامها بتعهداتها خاصة"، مذكرا أن "اميركا أقرت بأن قرار ​مجلس الامن الدولي​ 2231 لا يمكنه الوقوف امام قدرات الردع الايرانية".

وشدد على أنه "من الافضل بدلا عن إضعاف القرار 2231، العمل على ان يتبعه الجميع".

وأرفق ظريف تصريحه، بتصريح أدلى به رئيس فريق العمل حول ايران في ​وزارة الخارجية الاميركية​ برايان هوك في 20 أيلول 2018 حيث قال "قرار مجلس الامن 2231 الذي أيد ​الاتفاق النووي الايراني​ رسمياً وحل بدلا عن القرار 1929، تضمن لغة لينة كهدية الى الايرانيين. سبما يشير القرار فقد طُلِب من ايران ولم يلزمها الامتناع عن القيام بانشطة متعلقة ب​الصواريخ​ الباليستية القادرة علي حمل رؤوس نووية".