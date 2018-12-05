إصدار مذكرة اعتقال بحق عسيري والقحطاني في قضية قتل خاشقجي

طلب مدع عام تركي إصدار مذكرتي توقيف بحق أحمد عسيري وسعود القحطاني، و هما مقربين من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، للاشتباه بانهما ضمن المخططين لجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الاول الماضي.
بدورها، كشفت قناة "الجزيرة" أن "التهم الموجهة لعسيري والقحطاني و18 الآخرين هي القتل العمد والتعذيب بتخطيط مسبق"، ونقلت عن مسؤول تركي، تأكيده أن "السعودية لم تقدم إجابات عن الأسئلة المتعلقة بمصير جثة جمال خاشقجي وهوية المتعاون المحلي".
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