المفتى: الرسول أول مؤسس لفكرة "المواطنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الإسلام يدعو دائما إلى التعايش السلمي والحوار مع الآخر ، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من أسس فكرة المواطنة فى "وثيقة المدينة"، لافتا إلى أن هذه الوثيقة تحتوى على جوانب عظيمة تناولتها الكثير من الدراسات الحديثة، وفيها جوانب أخرى تحتاج إلى المزيد من التركيز والطرح.

وقال المفتى فى كلمته اليوم الأربعاء بالجلسة الأولى من فعاليات الملتقى العالمى الخامس لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، تحت عنوان "حلف الفضول - فرصة للسلم العالمي" المنعقد فى العاصمة الإماراتية أبوظبي، برعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ورئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" : إن هناك محاولات منذ بداية القرن العشرين لجعل الدين مطية ووسيلة للوصول إلى أمور تزعزع استقرار الدول والمجتمعات.

وأضاف مفتى الجمهورية، أنه "مازالت تلك المحاولات مستمرة، وما زالت تأتي مجموعات تقول إننا نريد السلمية، وهم في الحقيقة يريدون الحرب على الدين ويريدون نشر العنف، ورغم ذلك ما زال هناك أمل أن يتم ترسيخ استقرار المجتمعات ".

وأوضح مفتى الجمهورية، أن التنوع سنة كونية، والتنوع في الخلق كله في الانسان والحيوان والنبات وإذا نظرنا لهذا التنوع سنلاحظ ان التنوع قضية وإرادة إلهية .

واستعرض المفتي ما رصدته دار الافتاء المصرية من خلال مراصدها من فتاوى متشددة بلغ 90% تحرم التعامل بين المسلم والمسيحى مما يهدد التعايش والسلم المجتمعى، وهو ما يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استقبل وفد نصارى نجران في المسجد النبوى الشريف وسمح لهم بالصلاة فى مسجده .