للمصريين والوافدين.. الأزهر تقرر: محاضرات تقوية للطلاب مجانًا- مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قررت جامعة الأزهر، عقد مجموعات تقوية للطلاب بالمجان، عن طريق الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس.

ونص قرار جامعة الأزهر، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه، على عقد مجموعات تقوية للطلاب بالمجان بالكليات، في المقررات المختلفة، وموافاة الجامعة بالجداول التنفيذية.

ونص القرار على أن ذلك يأتي في إطار حرص جامعة الأزهر على النهوض بالعملية التعليمية.

وتضمن القرار، عقد مجموعات تقوية بالمجان أيضا، للطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر، بمقر الكليات.