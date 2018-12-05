"مجالس تنفيذية شعبية لمراقبة القيادات".. تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية بوفد الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إيفان سوركوش، والوفد المرافق له بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد شعراوي، في بداية اللقاء، على مكانة الاتحاد الأوروبي المهمة لمصر في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما.

واستعرض اللواء شعراوي، عددًا من الموضوعات والملفات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين وعلى رأسها ملف التدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية في الديوان العام للوزارة وكافة المحافظات والمخلفات الصلبة وترشيد المياه واللامركزية.

كما استعرض وزير التنمية المحلية، أهم نتائج مشاركة مصر في اجتماعات منظمة الدول والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية "UCLGA" التي عقدت في مدينة مراكش المغربية ويتولى دعمها الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تعزيز دور مصر الإفريقي في إطار رئاستها للاتحاد الإفريقي اعتبارًا من بداية 2019، وعرض الوزير إمكانية التعاون بين الجانبين في إطار سعي الوزارة لتحسين البيئة التدريبية داخل مركز سقارة لتوفير برامج تدريبية في المركز وذلك لرؤساء المدن والمحافظين في الدول الإفريقية.

وأشار شعراوي، إلى أن الوزارة تقوم خلال الفترة الحالية باتخاذ كافة الإجراءات لتحويل مركز سقارة للتنمية المحلية التابع للوزارة إلى أكاديمية محلية للتدريب بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وحصول المتدربين على دبلومة في المحليات وذلك للمساعدة في تحقيق الأهداف والخطط التي تضعها الحكومة والارتقاء بأسلوب العمل وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أسرع وأفضل فضلًا عن تدريب الكوادر الشبابية الإفريقية والعاملين في مجال المحليات.

وأكد أن الدولة المصرية تعمل على تطبيق اللامركزية في إطار التزام دستوري محدد، وإيمان قوي وراسخ بأهمية تمكين المحافظات والوحدات المحلية وتعميق عملية التنمية، تحقيقًا للعدالة في جني ثمار ومردودات التنمية مع التوزيع العادل للمشروعات القومية في كافة القطاعات بالمحافظات وتعزيز الميزات النسبية للمحافظات لتوفير فرص عمل للشباب.

وتابع الوزير: "سيكون هناك مجالس تنفيذية شعبية لمراقبة القيادات المعينة ومتابعة التخطيط المحلي بصفة عامة وذلك عقب إجراء انتخابات المحليات" لافتًا إلى اهتمام الوزارة بتشجيع المشاركة المجتمعية للشباب في الإدارة المحلية وتوفير برامج لتأهيلهم وتدريبهم على كل من الإدارة المحلية والتنمية المحلية بكافة مساراتها لكي يكونوا قادرين على العطاء من خلال المجالس الشعبية المحلية المنتخبة في المرحلة المقبلة.

وأضاف اللواء شعراوي، أن الوزارة والحكومة تهتم خلال الفترة الحالية بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات وترشيد المياه وملف إدارة المخلفات الصلبة في المحافظات، وقدم الوزير الشكر للسفير إيفان سوركوش، على ما قام الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون المختلفة الوزارة والمحافظات المصرية خاصة مشروع تطهير مصرف كتشنر وتوفير التمويل للمشروع والذي سيفيد 180 قرية مصرية ويحافظ على البيئة وجودة وسلامة المياه وإتاحتها مجددًا للزراعة.

وأكد شعراوي، تشجيع الوزارة للاستثمار في المحافظات لتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية الموجودة بها وإيجاد فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المراكز التكنولوجية في كافة المحافظات.

وأوضح أن الوزارة تهتم بالمشاركة المجتمعية ودعم الوحدات الخاصة بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظات، وهي وحدات الحماية المجتمعية التي تراعي ظروف وحقوق المواطن علاوة على مشروعات لتحسين الخدمات وجودة الحياة، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بمشروع تنمية بورسعيد الجديدة وتنمية شمال سيناء لتحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل لهم.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي، أهمية الخطوات التي تقوم بها الحكومة المصرية في تطبيق اللامركزية والتي ستحدث تغييرًا في المحليات كما حدث في بلاده في هذا الشأن، لافتًا إلى أهمية قانون المحليات المنتظر صدوره من مجلس النواب والذي يتابعه الاتحاد خلال الفترة الحالية لإيجاد قيادات ذات كفاءة على مستوى المحافظات.

وشدد السفير إيفان سوركوش، على دعم ومساندة الاتحاد الأوروبي وتوفير الخبرات العملية والتدريبية في تطبيق إدارة وتطبيق اللامركزية وتبادل الخبرات في مجال التدريب للقيادات بالتعاون مع مركز سقارة للتنمية المحلية.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي، إنه سيتم خلال الشهر الجاري التوقيع على مشروع تطهير مصرف كتشينر بصورة نهائية والذي يهدف إلى معالجة التلوث بالمصرف وتنقيته من النفايات الصناعية والبلدية بالتعاون والممول من عدة جهات مانحة يتقدمها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية.

وأكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن ملف المياه من أكثر المجالات التي يهتم بها الاتحاد في التعاون مع مصر وسيتم الإعلان عن برنامج جديد للتعاون بين الجانبين بعنوان "الاتحاد الأوروبي من أجل المياه في مصر" والذي يرتكز على عدد من المحاور ومنها المساعدة الفنية وبرامج التوأمة والتدريب حيث تم رصد مبلغ مالي لذلك البرنامج.

وأوضح سوركوش، أن الاتحاد الأوروبي، مهتم بالتعاون مع مصر في الإطار الإقليمي في ظل استعداد مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019 والتعاون في اللامركزية وإدارة المخلفات والتدريب.

ورحب سفير الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الوزارة في كافة الملفات التي عرضها الوزير خلال اللقاء خاصة ملف التدريب، وسيتم عقد لقاءات على مستوى الخبراء لإعداد البروتوكولات في تلك المجالات.