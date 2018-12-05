ارتفاع أسعار "البلطي والبوري" في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور، ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة 4 جنيهات، ليتراوح بين 50 و60 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و125 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيها واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا.

وثبت سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيهًا، وفقا لبيانات سوق العبور.