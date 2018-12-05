إصابة 8 طلاب في انقلاب أتوبيس مدرسة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب 8 طلاب، صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب أتوبيس تابع لمدرسة سانت كاترين، أعلى كوبري التاريخ بمنطقة القباري غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة مينا البصل، بلاغا يفيد بانقلاب أتوبيس أعلى كوبري التاريخ بمنطقة القباري، وانتقل مأمور وضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة انقلاب أتوبيس مدرسة سانت كاترين أعلى كوبري التاريخ، ووجود مصابين من الطلاب.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إن الحادث أسفر عن إصابة 8 طلاب، جميعهم بالمرحلة الإعدادية، بمدرسة سانت كاترين.

وأضاف المحافظ أنه جرى نقل 6 من المصابين إلى مستشفى كرموز العمالي، مؤكدا أن حالتهم مستقرة، فيما تم نقل تلميذين حالتهم حرجة إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.