انتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:
انتظمت الحركة الملاحية اليوم الأربعاء بموانئ البحر الأحمر بالرغم من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.
وذكر بيان صادر عن هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم أن ميناء بورتوفيق يستعد لمغادرة السفينة "منة" وعلى متنها 6 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى الصومال، واستقبل ميناء سفاجا السفينة "بوسيدون إكسبريس" وغادرت السفن "محبة" و"الحرية 1" و"الحرية 2" و"نما إكسبريس" ، ويستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة "سينا" ومغادرة السفينتين "ايلة" و"بريدج".
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