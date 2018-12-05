الدوري الأميركي للمحترفين: خسارة شيكاغو بولز في أول مباراة بإشراف مدربه الجديد

لاعب بايسرز تيريكي ايفانز (يمين)يحاول التسديد باتجاه سلة شيكاغو بولز خلال لقاء الفريقين في الدوري الاميركي للمحترفين. 5 كانون الاول/ديسمبر 2018

خسر شيكاغو بولز في أول مباراة رسمية يخوضها بإشراف مدربه الجديد جيم بويلن بسقوطه أمام إنديانا بايسرز 90-96 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان بويلن استلم منصبه الاثنين خلفا لفريد هويبرغ الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق واحتلاله المركز الأخير في المجموعة الشرقية.

ولم يحقق شيكاغو المتوج بلقب الدوري ست مرات، الفوز سوى في 5 مباريات منذ مطلع الموسم الحالي مقابل 20 خسارة. أما بايسرز فرفع رصيده الى 14 انتصارا مقابل 10 هزائم.

وكان دارن كوليسون أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 23 نقطة و8 تمريرات حاسمة، واضاف الفنلندي لوري ماركانن 21 نقطة و10 متابعات ومايلز تيرنر 18 نقطة مع 11 متابعة و3 تمريرات حاسمة.

وتغلب أورلاندو ماجيك على ميامي هيت 105-90 في دربي ولاية فلوريدا.

وسجل أرون غوردون 20 نقطة و13 متابعة واضاف كل من نيكولا فوسيفيتش وتيرينس روز 19 نقطة للفائز.

وقاد السلوفيني الشاب لوكا دونسيتش فريقه دالاس مافريكس الى الفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 111-102 بتسجيله 21 نقطة مع 9 متابعات و3 تمريرات حاسمة.

وتابع فينيكس صنز نتائج السلبية هذا الموسم بسقوطه أمام ساكرامنتو كينغز 105-122 ليملك أسوأ سجل في دوري المحترفين حتى الآن مع 20 هزيمة و4 انتصارات فقط.

وحقق يوتا جاز فوزا ساحقا على سان انتونيو سبيرز 139-105 بفضل 20 نقطة لدونوفان ميتشل واضاف له رودي غوبرت 18 نقطة.