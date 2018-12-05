حدث في مثل هذا اليوم December 5, 2018

أحداث سياسية وعامة

1242 - أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله يتولى الخلافة في الدولة العباسية.

1931 - تدمير كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو بأمر من جوزيف ستالين.

1936 - جمهوريات أرمينيا السوفييتية الاشتراكية وأذربيجان الاشتراكية وجورجيا السوفييتية الاشتراكية وقيرغيزستان يصبحون جزءًا من الاتحاد السوفيتي.

1957 - الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو يطالب بخروج جميع الهولنديين من بلاده.

1962 - الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تتفقان على استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

1967 - وقوع مذبحة داك سون في فيتنام.

1996 - الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يسمي مندوبة بلاده في الأمم المتحدة مادلين أولبرايت لتكون وزيرة للخارجية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.

2005 - زلزال عنيف يضرب «بحيره تنجانيقا» في إفريقيا ويسبب خسائر كبيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

2010 - منتخب الكويت لكرة القدم يحرز كأس بطولة الخليج العشرون المقامة في اليمن للمرة العاشرة في تاريخه بعد تغلبه على المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء.

2014 - وكالة ناسا تُعلن نجاح اختبار الرحلة الأولى لِمركبة أوريون الفضائيَّة المُخصصة لِحمل الرُّوَّاد إلى ما بعد المدار الأرضي المُنخفض.

2015 - الفيضانات في جنوب الهند تتسبب في مقتل 300 شخص على الأقل وتُشرِّد حوالي 1.8 مليون آخرين.

2017 - اللجنة الأولمبية الدولية تعلن عن حظر المشاركة الروسية في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 على خلفية استعمال المنشطات في الألعاب الأولمبية الشتوية 2014.

مواليد

1443 - البابا يوليوس الثاني، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1782 - مارتن فان بيورين، رئيس الولايات المتحدة الثامن.

1863 - بول باينلوف، رئيس وزراء فرنسا.

1868 - أرنولد سومرفيلد، عالم فيزياء ألماني.

1890 - فريتز لانغ، مخرج سينمائي نمساوي.

1894 - شارل روبيرت سوارت، رئيس جنوب أفريقيا الأول.

1896 - كارل كوري، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1947.

1901 -

والت ديزني، منتج ومدير رسوم متحركة أمريكي ومؤسس شركة والت ديزني.

فيرنر هايزنبيرغ، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1932.

1902 - جيمس ستروم ثورموند، سياسي أمريكي.

1903 -سيسل باول، عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1950.

1927 - بوميبول أدولياديج، ملك تايلاند.

1931 - لاديسلاف نوفاك، لاعب ومدرب كرة قدم تشيكي.

1932 - شيلدون جلاشو، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1979.

1930 - فايزة أحمد، مغنية مصرية.

1946 - خوسيه كاريراس، مغني أوبرا إسباني.

وفيات

1242 - المستنصر بالله، الخليفة العباسي في بغداد السادس والثلاثون.

1560 - الملك فرانسوا الثاني، ملك فرنسا.

1624 - غاسبار بوهان، عالم سويسري في علم النبات.

1717 - حسين آل نظمي، لغوي عراقي.

1791 - فولفغانغ أماديوس موتسارت، موسيقي نمساوي.

1867 فواديسواف ريمونت، أديب بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1924.

1870 - ألكسندر دوما، روائي فرنسي.

1886 - حيدر الحلي، شاعر عراقي.

1891 - الإمبراطور بيدرو الثاني، إمبراطور إمبراطورية البرازيل.

1952 - فرحات حشاد، مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل.

1965 - جوزف إيرلنغر، عالم فيزيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1944.

1966 - طه القلعة لي، أديب وعالم وفقيه عراقي.

2008 - البطريرك أليكسي الثاني، بطريرك موسكو وسائر روسيا ورأس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.

2013 - نيلسون مانديلا، زعيم مناهضة الفصل العنصري ورئيس جنوب أفريقيا.

2016 - منى مرعشلي، مطربة لبنانية اشتهرت بلقب «أُم كُلثوم لُبنان».