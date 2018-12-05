سهيل سات ينافس في سوق الفضائيات السودانية

سجل الرئيس التنفيذي لشركة قطر للأقمار الصناعية (سهيل سات) ، الأستاذ علي الكواري زيارة إلى قناة النيل الأزرق ، يرافقه الأستاذ الهادي جبريل المدير المالي لشركة قطر للأقمار الصناعية .
والتقى الوفد الزائر الأستاذ حسن فضل المولى ، المدير العام لقناة النيل الأزرق وسهيل سات ، وعبر الأستاذ علي الكواري عن سعادته بزيارة السودان ، مشيراً إلى أن الغرض منها التسويق للقمر الصناعي القطري (سهيل سات).
وأضاف الكواري : نهدف لاستقطاب القنوات السودانية بعروض تسويقية ، ومميزات أخرى صممت خصيصاً للسوق السودانية وللقنوات بحسب صحيفة آخر لحظة ، ونتشرف كثيراً استضافتها على القمر الجديد (سهيل سات 2).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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