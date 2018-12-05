بالصور.. نجوم من قلب صفوف الوقود بالطلمبات السودانية وجمهور يطلب منهم الغناء لتلطيف أجواء الانتظار

نشر النجم مصطفى السني وحسن محجوب، صور لهم (سيلفي) في موقع التواصل الاجتماعي، وهم يقفون في صفوف الوقود بالطلمبات التي تفاقمت أزمته خلال هذا الأسبوع. وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 كتب النجم حسن محجوب على صفحته الرسمية (أشرقت الشمس ونحن في صف البنزين.. نجوم من قلب الصف ..مع التحيات لي حكومة معتز موسى) وتفاعل معها جماهيرهم في مواقع التواصل الاجتماعي وطلب البعض منهم “وقفة” استماع للمصطفين لتلطيف أجواء الانتظار. منى رضوان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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