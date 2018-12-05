بالصور .. كلمة “حوّاتة” لجماهير الفنان محمود عبد العزيز على حوائط أسوان بمصر

نشرت مذيعة قناة العربية، رفيدة ياسين في صفحتها الرسمية “بالفيسبوك” صور جدار بمنطقة أبوسمبل محافظة أسوان، كتب عليها كلمة (حواتة).

وقالت الإعلامية رفيدة، خلال الجولة الميدانية التي تقوم بها في منطقة أبوسمبل بمحافظة أسوان: (شوارع أبوسمبل تذكرني ببيوت السودان الدافئة وأهلها الطيبين يقابلونك بابتسامة حانية وكرم فيّاض.هنا على جدران هذا المنزل في حي القباب استوقفتني كلمة حوّاتة وكذلك صوت محمود يصدح هنا وهناك).

وعرفت رفيدة كلمة (حواتة) لجمهورها في مواقع التواصل الأجتماعي قائلة: “لمن لا يعرفون من هم الحوّاتة؟ “فهم رابطة عشاق الفنان السوداني الأسطورة محمود عبد العزيز وأظنهم يقدرون بالملايين”.

وتابعت مذيعة قناة العربية بحسب ماشاهدت محررة أخبار الخليج 365: (هذا النوع من الحب الصادق لا يُؤْمِن بالفواصل والحدود، فيخترق القلوب متخطياً الجغرافيا ليثبت لنا أن ما يجمعنا بمصر الشقيقة أكثر مما يفرقنا وأن الفن دبلوماسية شعبية بإمكانه إصلاح ما يفسده الساسة أحيانا.. كل الحب للحوّاتة في كل مكان واللهم ارحم عبدك محمود واغفر له …المبدعون حقا يرحلون بأجسادهم فقط لكن أعمالهم تظل باقية لتحكي سيرتهم ومسيرتهم ولو غيّبتهم الأقدار).

منى رضوان

الخرطوم (أخبار الخليج 365)