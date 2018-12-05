شركات طيران عالمية تقلص رحلاتها للبلاد لعزوف المسافرين

قلصت شركات طيران عالمية رحلاتها للبلاد نتيجة لضعف إقبال المسافرين عقب ارتفاع أسعار التذاكر، حيث خفضت الخطوط الجوية السعودية رحلاتها في اليوم من أربع رحلات إلى اثنتين، فيما قلصت شركة طيران الإمارات رحلاتها إلى أربع واكتفت الخطوط المصرية بأربع رحلات يومياً بدلاً من سبع، واستقرت الخطوط القطرية على رحلة واحدة في اليوم.

فيما توقع خبراء في مجال الطيران مُضاعفة أسعار تذاكر الطيران في البلاد بعد مخاطبة بنك السودان المركزي سلطة الطيران المدني بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآلية صناع السوق المشكلة أخيراً لتحديد السعر الرسمي للدولار.

وأرجع خبير الطيران مرتضى حسن في تصريح حسب صحيفة الصيحة، تقليص الشركات العالمية رحلاتها إلى الخرطوم لقرار دائرة النقل الجوي بالطيران المدني الذي دعا شركات طيران عالمية لاستخدام السعر التأشيري للدولار “47.5” مقابل الجنيه، بدلاً من ثمانية عشر جنيهاً للدولار.

وقال حسن إن هذا القرار أسهم في ارتفاع أسعار الطيران بصورة غير مسبوقة، وتسبب في عزوف المسافرين خاصة التجار، مبيناً أن سعر التذكرة إلى المطارات الهندية قفزت من عشرة آلاف جنيه إلى أربعين ألف جنيه.

فيما ارتفع سعر التذكرة إلى دبي من تسعة ألف جنيه إلى خمسة عشر ألفاً، وقال إن الوجهات الأوربية ارتفعت أسعار تذاكرها من ثلاثة عشر ألف جنيه إلى ثمانية وأربعين ألف جنيه، ونوه إلى أن عزوف المسافرين حدا بالشركات تقليص رحلاتها للسودان حتى لا تتعرض للخسائر، ودعا مرتضى إلى العودة للسعر التأشيري السابق علاوة على إيقاف بيع التذاكر بالدولار.

وحتى الأمس حددت آلية صناع السوق السعر الرسمي للدولار في حدود 47.5 جنيه، بينما كانت شركات الطيران تحسب الدولار بـ(18) جنيهاً.

وقالت الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء في خطاب معنون إلى مدير عام سلطة الطيران المدني ومؤرخ بيوم 20 نوفمبر الماضي، إن إعلان سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى يتم يومياً بواسطة آلية صناع السوق بمقرها باتحاد المصارف.

ونبه إلى أن موقع بنك السودان على الإنترنت يعكس السعر المعلن بواسطة الآلية، وهو مُلزم لكل الجهات المتعاملة في النقد الأجنبي، وعلى إثر ذلك خاطبت سلطة الطيران المدني شركات الطيران العالمية، مرفقة خطاب بنك السودان، للعمل بموجبه لإصدار أسعار تذاكر السفر ونولون البضائع ورسوم خدمات الطيران بالمطارات وفقاً لسعر آلية صناع السوق اعتباراً من الأحد الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)