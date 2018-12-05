منخفض عميق ليومين.. أمطار وبرَد ورياح شديدة

الخليج 365 | فريق التحرير

تتأثر البلاد يوم غدٍ الخميس بمنخفضٍ جويٍ مصحوبٍ بكتلة هوائية باردة، وتساقطٍ لزخات الأمطار في مختلف مناطق البلاد، مع أفضلية للمناطق الشمالية والوسطى، وسيستمر لـ48 ساعة تقريبًا.

وتتأثر البلاد بعد منتصف ليلة الأربعاء/الخميس وصباح الخميس بمقدمة المنخفض الجوي على شكل أحوال جوية غير مُستقرة ، إذ تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، لاسيما الشمالية والوسطى.

وخلال ساعات الظهر والعصر من اليوم ذاته، تنشط حركة الرياح -تدريجيًا- وتكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، متسببة بإثارة الغبار والأتربة. فيما تنخفض درجات الحرارة إلى 11-12 درجة مئوية فوق الجبال وفي مدينة القدس. كما تتساقط الأمطار في المناطق الشمالية من فلسطين، وشمال الضفة الغربية ووسطها، وعلى امتداد السواحل، وتكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط زخات البرد، فيما تسقط زخات متفرقة في المناطق الجنوبية على فترات.

ومع ساعات المساء والليل من يوم الخميس، وفجر الجمعة، تعبر البلاد جبهةٌ هوائيةٌ باردةٌ، تشتد على إثرها سرعة الرياح لتصبح بعض هباتها قوية وتتجاوز 75-80 كم في الساعة. وتزداد شدة الأمطار، وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا ومترافقة مع هطول زخات البرد خاصة في شمال البلاد ووسطها، مع امتداد الزخات الغزيرة لأجزاء من المنطقة الجنوبية بين الحين والآخر.

وخلال نهار الجمعة، يستمر الطقس باردًا بشكلٍ لافتٍ خاصة فوق الجبال، وتهطل زخاتٌ من الأمطار في المحافظات الشمالية والوسطى تكون غزيرة على فترات، بينما تسقط زخات متفرقة من الأمطار على فتراتٍ في المنطقة الجنوبية، ويستمر هبوب الرياح التي قد تتجاوز بعض هباتها 70كم/ ساعة.

وفي ساعات المساء من يوم الجمعة، وفجر السبت، تضعف فرص هطول الأمطار في جنوب الضفة الغربية، وجنوب قطاع غزة ووسطه، وتستمر على شكل زخاتٍ بين الحين والآخر في كلٍ من شمال الضفة ووسطها، وفي الساحل الشمالي والأوسط.

ويُعدُّ هذا المنخفض عميقًا، أي أن قيم الضغط الجوي منخفضة، وهذا له علاقة طردية بسرعة الرياح القوية المتوقعة.

وستكون أكثر المناطق استقبالاً للأمطار هي الأجزاء الشمالية، وبعض الأجزاء الوسطى من الضفة الغربية، وكذلك السواحل الشمالية والوسطى. أما مناطق جنوب الضفة، وجنوب قطاع غزة، فإن هطول الأمطار فيها سيكون الأقل مقارنة ببقية المناطق، لكن قد تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في بعض فترات المنخفض الجوي.

ويجب الحذر -خلال فترة المنخفض- من خطر شدّة سرعة الرياح، حيث تصل في بعض هباتها إلى حاجز 80 كم/ساعة، ومن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال البلاد ووسطها، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.