كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يحتجزون 12 راهبة تطوعن للعمل بمستشفى في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر محلية يمنية أن ميليشيات الحوثي الانقلابية نقلت 12 راهبة أجنبية من مدينة الحديدة، غرب البلاد، إلى العاصمة صنعاء، كانت احتجزتهن ضمن عشرات المحتجزين الآخرين في مستشفى دار السلام للأمراض النفسية والعصبية الذي حولته إلى ثكنة عسكرية.

وأفادت المصادر أن الراهبات المتطوعات من جنسيات مختلفة كانت تحتجزهن ميليشيات الحوثي منذ أيام في مستشفى دار السلام بمدينة الحديدة، قبل أن ترضخ لضغوط أممية بنقلهن إلى صنعاء.

وذكرت مصادر طبية أن الراهبات الأجنبيات يعملن كمتطوعات في مستشفى دار السلام للأمراض النفسية والعصبية بمديرية الحوك في الحديدة منذ 8 سنوات.

كما أشارت إلى أن الراهبات طالبن بإعادتهن إلى بلدانهن عقب قيام ميليشيا الحوثي باقتحام المستشفى وتحويله إلى ثكنة عسكرية. وأضافت أن الراهبات حاولن المغادرة عقب نقل 42 مريضاً إلى جهةٍ مجهولة، وتخزين ذخائر في أحد المخازن وانتشار المسلحين في ساحة وأسطح المشفى، إلا أن الميليشيا منعتهن من المغادرة. وأبلغتهن أنهن محتجزات، بانتظار ترتيب إجراءات نقلهن للعاصمة صنعاء تمهيداً لعودتهن إلى بلدانهن.

يذكر أن الميليشيات كانت حولت المستشفى إلى ثكنة عسكرية ومنعت خروج الممرضين والراهبات من مغادرته، عقب نصب مضادات جوية على سطوح مبانيه التي تشرف على شارع جمال غرباً وحي غليل شرقاً، بحسب ما أفاد سابقاً موقع "نيوز يمن" المحلي.