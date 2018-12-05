كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يسعى لإنشاء نظام عالمى جديد يقوض روسيا والصين وإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعد كبير دبلوماسيي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإنشاء نظام عالمي ديمقراطي جديد ستعزز فيه واشنطن أو تتخلى عن الاتفاقات الدولية، كما ترى أنه من المناسب وقف "الجهات الفاعلة السيئة"، مثل روسيا والصين وايران من الحصول عليها.

وفي تطور حول سياسة ترامب "أمريكا أولا"، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إنّ ترامب لا يتخلى عن قيادته العالمية، بل يعيد تشكيل نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية على أساس الدول ذات السيادة، وليس المؤسسات المتعددة الأطراف.

وقال بومبيو لدبلوماسيين ومسؤولين في خطاب حول السياسة الخارجية "في أفضل تقاليد ديمقراطيتنا العظيمة نجمع الدول النبيلة لبناء نظام ليبرالي جديد يحول دون الحرب ويحقق مزيدا من الازدهار."