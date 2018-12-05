كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع ثلاثي لبحث عملية "درع الشمال" عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينعقد اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة الحدودية، اليوم بين ممثلي الجيشين اللبناني والإسرائيلي وقوات الأمم المتحدة للنظر في عملية " درع الشمال" التي يشنها الجيش الإسرائيلي عند الحدود.

ومن المفترض أن يكون هذا الاجتماع الثلاثي قد انعقد عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، في ​رأس الناقورة​ برئاسة القائد العام لليونفيل ​اللواء​ ستيفانو ​ديل كول​ وفي حضور ضباط من ​الجيش اللبناني​ ونظراء لهم من الجيش الإسرائيلي.

وتركز المناقشات على العمليات الإسرائيلية الأخيرة، التي تدّعي تل أبيب أنها تنفذها لكشف أنفاق حفرها حزب الله وتمتد إلى داخل أراضيها بالإضافة إلى الخروق الدورية التي يقوم بها جيشها للخط الأزرق المرسوم من قبل الأمم المتحدة بين البلدين.

وأطلق الجيش الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، حملة "درع الشمال" لكشف وإحباط أنفاق قال إن "حزب الله" حفرها إلى داخل إسرائيل.

وقال الجيش إن الحملة، التي أطلقها بقيادة المنطقة الشمالية، وبمشاركة هيئة الاستخبارات وسلاح الهندسة وإدارة تطوير الوسائل القتالية، تهدف إلى تدمير أنفاق هجومية ممتدة داخل إسرائيل.

واتهم الجيش "حزب الله" بالوقوف وراء حفر الأنفاق، مشيرا إلى أن ذلك كان بدعم وتمويل من إيران.

وأضاف في بيان أنه منذ العام 2014 يعمل طاقم خاص ومشترك لهيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية، في قضية الأنفاق في الجبهة الشمالية.