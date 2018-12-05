كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذيرات من تسونامي خطير بعد زلزال قوي بالمحيط الهادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مركز التحذيرات من التسونامي في المحيط الهادي: إن "من الممكن حدوث أمواج تسونامي خطيرة على الشواطئ الواقعة في نطاق 1000 كيلومتر من مركز الزلزال الذي ضرب قبالة أرخبيل نيو كاليدونيا الفرنسي، الأربعاء، وكانت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلو مترات وعلى مسافة 155 كيلو متراً إلى الجنوب الشرقي من جزر لويالتي قبالة الساحل الشرقي لكاليدونيا.

ووفق "سكاي نيوز"، نصحت سلطات نيو كاليدونيا مواطنيها بضرورة توخي الحذر؛ فيما أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيراً مماثلاً.