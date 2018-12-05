بعد حادثة السير الخطيرة.. بلاغ هام لمستعملي ترامواي البيضاء

بدأت حركة ترامواي الدار البيضاء، في استئناف حركتها تدريجيا، على مستوى الخط الأول، بعد حادثة السير التي وقعت فجر اليوم الأربعاء، على مستوى شارع المقاومة، بعدما اصطدمت شاحنة بعربة ترامواي، ما تسبب في خروجها عن مسارها.

وأوضحت مسؤولة التواصل في شركة “كازا ترام”، في حديث مع “اليوم24” صباح اليوم الأربعاء، أن عودة الحركة بشكلها الطبيعي سيتطلب وقتا، في المقابل، ستكون الحركة في الخط الثاني بشكل عادي، لكن الرحلات ستكون بين الكليات ومحطة ساحة الامم المتحدة، ومحطة عين الذئاب وساحة الأمم المتحدة.

في المقابل، أوضحت شركة “كازا ترام” في بلاغ لها قبل لحظات، أن عملية إزالة العربة موضوع الحادثة من الشارع ستتطلب بين 3 إلى 4 ساعات.

وكما نشرنا في خبر سابق، بلغ عدد المصابين في الحادثة 6 أشخاص، إلى جانب سائق ترامواي.