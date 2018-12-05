رسميا..احتفالات جماهير الرجاء تنقل مباراة الفتح لملعب الأمير مولاي عبد الله

تقرر رسميا، نقل مباراة الفتح الرياضي وضيفه الرجاء الرياضي، برسم الجولة11 من منافسات البطولة الوطنية، إلى مركب الأمير مولاي عبد الله.
وعمد الفريق الرباطي إلى تقديم طلب لإدارة مركب الأمير مولاي عبد الله، تأهبا لاستقبال الالاف من أنصار الرجاء الرياضي، الذين قرروا الاحتفال بلقب كأس ” الكاف” من الرباط.
وتعد مباراة الفتح والرجاء، الأولى للمجموعة بعد عودتهم من كينشاسا، باللقب القاري، وهو الثاني للرجاء الرياضي بعد نسخة2003.
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