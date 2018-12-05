البيجيدي” يطالب عامل تاونات بفتح تحقيق في مشاريع التنمية البشرية”

وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس بلدية قرية با محمد في تاونات، أخيرا، مراسلة إلى عامل الإقليم، بشأن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي جرى تحويل اعتماداتها بجماعة قرية با محمد.

وأوضح نص المراسلة أن مشروع إحداث حلبة بحي المسيرة، وهو المشروع الذي جرت برمجته سنة 2013 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتم تحويل الاعتمادات المالية لبنائه إلى جماعة القرية، لم يجد طريقه إلى التنزيل.

وأضافت المراسلة، التي توصل “اليوم24” بنسخة منها، أن مشروع بناء ملعب للقرب، أنجز في يوليوز 2018، تعرض للدمار خلال وقت وجيز، كما تعرض سوره الخارجي للتصدع، مما اضطرت معه الجماعة إلى توقيف استغلاله في وجه الشباب.

وطالب فريق “البيجيدي” بتدخل عامل إقليم تاونات لفتح تحقيق في أسباب عدم تنزيل بعض المشاريع، وأسباب تصدع بنية ملعب القرب بحي المسيرة.

موقع “اليوم24” ربط الاتصال برئيس بلدية قرية با محمد، اسماعيل الهاني، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، لمعرفة وجهة نظره في ادعاءات “البيجيدي”، والرد عليها، لكن هاتف ظل يرن دون رد.